“Ma che super villa!” Katia Pedrotti | vacanza a cinque stelle in un posto da sogno | “Stai meglio di Chiara Ferragni”

(Di giovedì 1 luglio 2021) È stata tra le protagoniste del Grande Fratello 2004. E poi si è sposata proprio con un altro concorrente di quell’edizione. Quella per intenderci vinta da Serena Garitta, che poi abbiamo visto in programmi come “Lucignolo” e “La vita in diretta”.forma con Ascanio Pacelli una coppia inossidabile. Hanno due figli, Matilda e Tancredi, stanno insieme da 16 anni. Lei influencer, lui maestro di golf, la loro storia è vissuta alla luce di Instagram, dove spessoposta foto con momenti della giornata e della loro vita di famiglia. “La mia più grande felicità sono loro – dice l’ex gieffina sui figli – Le mie più grandi ...

Advertising

EmpoliCalcio : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!… - francescacheeks : Sono super orgogliosa di annunciarvi che sarò protagonista di un nuovo programma su Sky Nature, che mi porterà ad i… - RadioItalia : Ma sono bravissimi! ? @fedez ha pubblicato la coreografia ideata con Cecilia Cantarano e la moglie @ChiaraFerragni… - radio_m2o : #Earth300 è la nave che dal 2025 ospiterà a bordo i migliori scienziati del mondo per riunire un super hub di menti… - LaRegin87818789 : RT @Diegorizzi28: Vi chiedo di fare ancora condivisioni per Shovi, forza che insieme facciamo il miracolo di trovare una famiglia a questa… -

Ultime Notizie dalla rete : che super

ANSA Nuova Europa

Per quanto riguarda, invece, la classifica delcashbackdà diritto a un premio da 1.500 euro, è necessario aver eseguito il numero maggiore di transazioni nel semestre. Solo ai primi cento ...Ecobonus o Superbonus Sono ancora in molticonfondono le due agevolazioni fiscali, dell'ecobonus e del- bonus 110%, ma in cosa si differenziano di preciso? In tutte e due i casi ci ...La Volkswagen Tiguan è uno dei SUV di maggior successo. Ecco come va e quanto consuma in versione restyling e con motore 1.5 a benzina.Questi contenuti saranno visibili solo ai fan che con molta probabilità dovranno sottoscrivere un abbonamento, sul modello dei Super Follows di Twitter ...