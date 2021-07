M5s | Tajani | ' tra Conte e Grillo guerra civile | sarebbe da irresponsabili far cadere il governo'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "dafarilDraghi. Mi auguro prevalga il buon senso anche in momento dinel Movimento 5 stelle. L'interesse dell'Italia è molto più importante dei problemi tra, credo debba prevalere il buon senso". Lo ha detto Antonioa Diritto e rovescio, su Retequattro.

... ogni giorno ci sono nuovi motivi di polemica, dallo ius soli al ddl Zan - chiarisce- . Poi, certo, siamo al governo insieme, ma è un altro discorso. C'è anche ilche è lontano da noi ...Bruxelles, 30 giu 17:34 - Forza Italia lancia un appello alla responsabilità alle forze di maggioranza. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio...Roma, 1 lug "Sarebbe da irresponsabili far cadere il governo Draghi. Mi auguro prevalga il buon senso anche in momento di guerra civile nel Movimento 5 stelle.Tajani: Partito unico del centrodestra nel 2023. Berlusconi non ha lanciato una proposta da realizzare domani mattina, ma nel 2023 ...