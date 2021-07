M5s | spunta la possibilità di sfiduciare il garante Grillo Lui tira dritto e impone il suo personale direttorio a 5

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il M5s continua a combattere la sua guerra interna senza esclusione di colpi, da una parte c'è Beppechee vuole far votare il nuovoa 5. Dall'altra c'è Giuseppe Conte che non molla e rilancia per fondare un suo partito Segui su affaritaliani.it

Fu una riunione - fiume terminata alle 4 del mattino per discutere di proposte di legge sul contrasto al lavoro non regolare nell'agricoltura: il Centrodestra in Consiglio e alcuni esponenti...Ora la palla è tornata a Grillo, dal quale dipendono le sorti non solo delma anche del centrosinistra, dato che il Pd aspetta alla finestra di sapere come andrà a finire questa diatriba. Nel ...Una frattura definitiva dividerebbe i grillini in creature separate, fatte a immagine e somiglianza dei loro leader: da una parte la Cosa governativa di Conte; dall’altra la Rifondazione grillina che ...Il futuro direttivo del Movimento 5 Stelle secondo Beppe Grillo? Danilo Toninelli e Carla Ruocco. Il fondatore del M5S ha rotto con Giuseppe Conte, ...