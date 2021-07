M5s, quattro consiglieri lasciano il partito: Raggi in minoranza al Campidoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) In apertura di lavori in aula Giulio Cesare, quattro consiglieri comunali hanno annunciato di lasciare il M5s. La Raggi è ora in minoranza al Campidoglio Virginia Raggi in minoranza al Campidoglio. In apertura di lavori in aula Giulio Cesare, quattro consiglieri comunali del M5s hanno annunciato di lasciare il partito. Si tratta di Donatella Iorio, Marco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) In apertura di lavori in aula Giulio Cesare,comunali hanno annunciato di lasciare il M5s. Laè ora inalVirginiainal. In apertura di lavori in aula Giulio Cesare,comunali del M5s hanno annunciato di lasciare il. Si tratta di Donatella Iorio, Marco L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

HuffPostItalia : Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza - sonostorie : RT @HuffPostItalia: Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza - Affaritaliani : Roma, Raggi non ha più la maggioranza. Lasciano quattro consiglieri del M5S - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza -