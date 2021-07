M5S, Pacetti: a La Monachina altro atto concreto amministrazione Raggi (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Stamattina anche il campo Rom di Monachina è stato chiuso. Ennesima spunta verde per l’amministrazione Raggi. Un altro atto concreto per superare il sistema dei Campi Rom che negli anni ha generato ghettizzazione, spreco di denaro pubblico e creato disagi ai cittadini.” “Continua l’impegno della sindaca Raggi e dell’amministrazione sulla strada della lotta all’illegalità. Il prossimo passaggio sarà affrontare la questione del campo nomadi Barbuta.” “Stiamo smantellando un meccanismo di abusivismo che andava avanti da decenni, combattendo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Stamattina anche il campo Rom diè stato chiuso. Ennesima spunta verde per l’. Unper superare il sistema dei Campi Rom che negli anni ha generato ghettizzazione, spreco di denaro pubblico e creato disagi ai cittadini.” “Continua l’impegno della sindacae dell’sulla strada della lotta all’illegalità. Il prossimo passaggio sarà affrontare la questione del campo nomadi Barbuta.” “Stiamo smantellando un meccanismo di abusivismo che andava avanti da decenni, combattendo ...

