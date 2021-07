M5S: Maiorino, 'Grillo faccia garante, ci lasci votare statuto Conte' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Chiediamo al garante di fare il garante: autorizzi Conte a far conoscere il documento e il carteggio in questione, e consenta alla comunità nata dalla sua idea di democrazia e partecipazione di esprimersi: #votiamolostatuto ora". Lo chiede la senatrice Alessandra Maiorino, del M5S. "Quella di ieri è stata un'assemblea importante, direi cruciale - esordisce - Fin dal primo giorno avevo detto che a tutti noi, non solo ai portavoce, ma all'intera comunità M5S doveva essere consentito visionare il documento frutto del compito affidato a Giuseppe Conte dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Chiediamo aldi fare il: autorizzia far conoscere il documento e il carteggio in questione, e consenta alla comunità nata dalla sua idea di democrazia e partecipazione di esprimersi: #votiamoloora". Lo chiede la senatrice Alessandra, del M5S. "Quella di ieri è stata un'assemblea importante, direi cruciale - esordisce - Fin dal primo giorno avevo detto che a tutti noi, non solo ai portavoce, ma all'intera comunità M5S doveva essere consentito visionare il documento frutto del compito affidato a Giuseppedal ...

