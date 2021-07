M5S in pezzi, Grillo minaccia Crimi: il retroscena sulla telefonata di fuoco. Cosa è successo (Di giovedì 1 luglio 2021) Non si placa lo scontro interno al Movimento 5 Stelle. Dopo le botte da orbi tra Conte e Grillo, il “garante” va all’attacco anche di Vito Crimi, e lo fa con una telefonata che dire di fuoco è poco. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere della Sera, a far minacciare il reggente Crimi di lasciare l’M5s ci sarebbe una “telefonata rovente” con il comico-guru, subito dopo la conferenza stampa dell’ex premier Conte che rivendicava a sé pieni poteri nella gestione del partito.



Nello psicodramma del Movimento 5 Stelle, con il (presunto) leader ...

