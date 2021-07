M5S, Grillo-Conte: cala il silenzio. Di Maio tenta ultima mediazione (Di giovedì 1 luglio 2021) cala il silenzio nello showdown del M5S, che vede Beppe Grillo versus Giuseppe Conte. Dopo il botta e risposta di ieri, le assemblee dei gruppi parlamentari, i ‘big’ tacciono e i due Contendenti sembrano spariti dai radar. Questa mattina l’incontro tra Conte e il ministro Luigi Di Maio, nell’abitazione dell’ex premier a due passi da Palazzo Chigi. L’ex capo politico starebbe tentando un’ultima mediazione, per quanto complessa, difficile da centrare. Poi arrivato all’accademia dei Lincei per la chiusura dell’anno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021)ilnello showdown del M5S, che vede Beppeversus Giuseppe. Dopo il botta e risposta di ieri, le assemblee dei gruppi parlamentari, i ‘big’ tacciono e i duendenti sembrano spariti dai radar. Questa mattina l’incontro trae il ministro Luigi Di, nell’abitazione dell’ex premier a due passi da Palazzo Chigi. L’ex capo politico starebbendo un’, per quanto complessa, difficile da centrare. Poi arrivato all’accademia dei Lincei per la chiusura dell’anno ...

