M5S, Gene Gnocchi: “Grillo tornato al varietà con nuovo format ‘Te lo do io il Movimento'” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Penso che per Grillo sia un ritorno al varietà. Dopo ‘Te la do io l’America’, ‘Te lo do io il Brasile’, ha ideato questo format, ‘Te lo do io il Movimento’, dedicato proprio a Conte”. E’ caustico Gene Gnocchi, che commenta così con l’Adnkronos lo scontro, che tiene banco in questi giorni, tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e ‘collega’ Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “A lui -ironizza il comico- va tanta gratitudine, perché ci ha fatto ridere tantissimo, ad esempio candidando Toninelli”. E sulle esternazioni di Grillo all’indirizzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) “Penso che persia un ritorno al. Dopo ‘Te la do io l’America’, ‘Te lo do io il Brasile’, ha ideato questo, ‘Te lo do io il’, dedicato proprio a Conte”. E’ caustico, che commenta così con l’Adnkronos lo scontro, che tiene banco in questi giorni, tra il fondatore del5 Stelle e ‘collega’ Beppee Giuseppe Conte. “A lui -ironizza il comico- va tanta gratitudine, perché ci ha fatto ridere tantissimo, ad esempio candidando Toninelli”. E sulle esternazioni diall’indirizzo ...

