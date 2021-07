**M5S: fonti, 'voto per nuovo direttivo non prima di 15 giorni'** (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - La votazione per eleggere i membri del nuovo direttivo "non potrà avvenire prima di 15 giorni". Così fonti qualificate del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - La votazione per eleggere i membri del"non potrà avveniredi 15". Cosìqualificate del M5S.

Advertising

lorepregliasco : Secondo fonti M5S citate dalle agenzie, Conte potrebbe lasciare già oggi il Movimento - TV7Benevento : **M5S: fonti, 'voto per nuovo direttivo non prima di 15 giorni'**... - MatteoToppeta : Secondo fonti abbastanza certe ci sarebbe in corso un #incontro tra #Conte e #DiMaio per la nascita di un nuovo… - giuli472013 : RT @lorepregliasco: Secondo fonti M5S citate dalle agenzie, Conte potrebbe lasciare già oggi il Movimento - giuli472013 : RT @MediasetTgcom24: M5s, fonti: Conte-Grillo al lavoro, venerdì versione definitiva statuto #giuseppeconte -