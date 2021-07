M5s, Crippa al termine dell’assemblea: “I gruppi hanno chiesto di leggere lo Statuto, non lo abbiamo mai fatto” (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalle assemblee dei parlamentari M5s di Camera e Senato è emersa la richiesta di avere lo Statuto proposto da Giuseppe Conte. Lo ha confermato il capogruppo alla Camera, Davide Crippa, parlando con i cronisti al termine dell’incontro: “Lo chiederemo per leggerlo, non ce l’abbiamo ancora” L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalle assemblee dei parlamentari M5s di Camera e Senato è emersa la richiesta di avere loproposto da Giuseppe Conte. Lo ha confermato il capogruppo alla Camera, Davide, parlando con i cronisti aldell’incontro: “Lo chiederemo per leggerlo, non ce l’ancora” L'articolo proviene da IlQuotidiano.

