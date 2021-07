M5s, Conte: 'Se i parlamentari chiedono lo Statuto glielo illustro' (Di giovedì 1 luglio 2021) 'Se c'è un invito volentieri, ci mancherebbe'. Lo dice l'ex premier Giuseppe Conte, rispondendo alla domanda se andrà alla Camera e al Senato per illustrare lo Statuto ai parlamentari M5s che hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) 'Se c'è un invito volentieri, ci mancherebbe'. Lo dice l'ex premier Giuseppe, rispondendo alla domanda se andrà alla Camera e al Senato per illustrare loaiM5s che hanno ...

Advertising

meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - fattoquotidiano : M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” - meb : Conte non è in grado di guidare il M5S, figuriamoci l’Italia. #neèvalsalapena @Tg3web - AppostaMi : Colloquio tra Conte e #GigginoOfMaio. Chissà quante cose intelligenti gli avrà detto Giggino! - Psyco012 : @FedePizzarotti è un grand’uomo, coraggioso e coerente; precursore di ciò che sta accadendo oggi e che è sotto gli… -