M5S, Boldi ‘vota’ Grillo: “Sa quello che fa” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Io sono un amico di Beppe Grillo. E sono nella condizione di capire che non è certo una persona sciocca. E’ una persona che sa quello che vuole. E se sta facendo certe scelte è perché ci ha pensato. E io non sono per niente in disaccordo con lui”. Massimo Boldi commenta così con l’AdnKronos le posizioni assunte in questi giorni da Beppe Grillo. Il fondatore e garante del M5S ha rotto con l’ex premier Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto assumere la guida del Movimento. Tra Grillo e l’ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni si è sviluppato un prolungato botta e risposta tra dichiarazioni e messaggi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) “Io sono un amico di Beppe. E sono nella condizione di capire che non è certo una persona sciocca. E’ una persona che sache vuole. E se sta facendo certe scelte è perché ci ha pensato. E io non sono per niente in disaccordo con lui”. Massimocommenta così con l’AdnKronos le posizioni assunte in questi giorni da Beppe. Il fondatore e garante del M5S ha rotto con l’ex premier Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto assumere la guida del Movimento. Trae l’ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni si è sviluppato un prolungato botta e risposta tra dichiarazioni e messaggi ...

Ponte sullo Stretto, sì del Parlamento: il Governo trovi le risorse per realizzarlo Trecentodiciotto voti favorevoli, 17 astenuti, 54 contrari. Così in Parlamento accade la svolta storica, la stragrande maggioranza dei deputati dà il via libera all'ordine del giorno con il quale si i ...

