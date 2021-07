(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Conto alla rovescia per fare dell’Salerno-il secondo scalo della Campania e uno dei più importanti terminal aeroportuali di tutto il Mezzogiorno. Tra meno di un mese, il 30, partiranno ledi allungamento della pista fino a 2.200 metri, dalla quale entro l’estate delpartirà il. È questo il cronoprogramma dei lavori finanziati con 140 milioni di euro e realizzati da Gesac. Un’opera che consentirà l’atterraggio e il decollo di aerei commerciali per un’utenza potenziale pari a 5 ...

Advertising

Ora_Notizie : L’annuncio del presidente della Commissione aree interne Cammarano e della senatrice del Movimento 5 Stelle Gaudian… - anteprima24 : ** M5S: “#Aeroporto Costa d’#Amalfi, opere al via il 30 luglio e primo volo nel 2024” ** - TerniLife : Aeroporto di Perugia, Thomas De Luca (M5S): 'La Lega ha creato il deserto intorno a un'infrastruttura strategica' -… - assisinews : Il contrattacco del consigliere M5S dopo gli attacchi di Pastorelli - Umbria_N_Web : 'La Lega ha creato il deserto intorno a un'infrastruttura strategica'. Nota di De Luca (M5S) sull'Aeroporto di Peru… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Aeroporto

Corriere della Sera

Roma, 01 lug 13:00 - Il rapporto tra Italia e USA è solido e forte, si tratta di una salda alleanza come dimostrato anche dall'incontro a Roma tra il segretario...Mi troverà, il consigliere Pastorelli, sempre in prima linea per impedire che la Lega faccia dell'Umbria il deserto che su Assisi, ad esempio, ha già creato intorno all'".In un video sul suo blog, Beppe Grillo dà la sua versione dei fatti dopo le tensioni e i botta e risposta a distanza con Giuseppe Conte sulla guida del MoVimento 5 Stelle. sat/red ...(UNWEB) “Mi sarei aspettato di trovare il consigliere Pastorelli al mio fianco per difendere Assisi, invece vedo che preferisce stare dall'altra parte della barricata. Anziché pretendere rispetto per ...