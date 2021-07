Luxury service riporta le star di Hollywood a Sorrento | love-table sul mare con Akermann e Donnelly

(Di giovedì 1 luglio 2021) In un periodo in cui la ricettività di utenza turistica internazionale resta ancora un pò ferma e timorosa, lo scorso fine settimana ha fatto visita inladiMaline, volto celebre degli schermi Holliwoodiani, ed interprete di diversi film con attori del calibro di Tom Cruise. La, oltre a godersi un piacevole momento di relax in penisola, è stata protagonista di un evento del tutto unico. Col proprio partner Jackha preso parte ad una esclusiva cena nello scenario suggestivo di un “” sul ...

Advertising

GeneraleSistemi : #ebike private #sharing per porto turistico. Nuovo company service e benefit clienti #luxury per il prestigioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Luxury service

Il Denaro

... il direttore di produzione di un brand 'tipo' avrà, quindi, la disponibilità di una 360° . Commenta Federico Bonelli, responsabile divisione Retail, Fashion &di EY: "Siamo molto ...... esperienze di entertainment esclusive elifestyle. Fondata a Porto Cervo, in Sardegna, nel ...Life e sarà a disposizione degli ospiti e dei clienti VIP per offrire uno shuttle...In un periodo in cui la ricettività di utenza turistica internazionale resta ancora un pò ferma e timorosa, lo scorso fine settimana è arrivata a Sorrento la star di Hollywood Maline Akermann, volto c ...Annuncio vendita BMW Serie 2 Active Tourer 216d Luxury usata del 2020 a Teverola, Caserta nella sezione Auto usate di Automoto.it ...