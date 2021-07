Lulic | i tifosi laziali chiedono il ritiro della maglia | ' Appartiene solo a lui'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ritirare lanumero 19 e disputare un'amichevole in suo onore, appena si potrà. Tutto per . Tanti, via social e via etere, stanno provando a chiedere queste due semplici cose per ...

Tanti tifosi della Lazio, via social e via etere, stanno provando a chiedere queste due semplici cose per omaggiare Senad Lulic. Per tutti i sostenitori di fede laziale non è un giocatore come tutti gli altri. Il tempo di Senad Lulic alla Lazio è stato scandito da continue emozioni: su tutte, la firma, al ... incisa sulla storia del club e nel cuore di tutti i nostri tifosi.