Advertising

sportli26181512 : L'Uefa blocca i biglietti agli inglesi per la sfida con l’Ucraina a Roma: L'Uefa blocca i biglietti agli inglesi pe… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ucraina-Inghilterra a Roma, l’Uefa blocca i biglietti degli inglesi #Euro2020 - Gazzetta_it : Ucraina-Inghilterra a Roma, l’Uefa blocca i biglietti degli inglesi #Euro2020 - cmdotcom : #UcrainaInghilterra, la #Uefa cancella i biglietti per #Roma. Controlli serrati anche sui voli verso l'#Italia… - Kram11000 : Incredibile l'UEFA che blocca un video protetto da copyright UEFA diffuso senza autorizzazione! Ma dove arriveremo così? -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa blocca

La Gazzetta dello Sport

Questa la decisione dell', su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, in occasione dell'incontro di calcio Ucraina - Inghilterra previsto per il prossimo 3 luglio allo Stadio Olimpico ......variante Delta del Covid - 19 in Gran Bretagna e i tanti casi di positività in crescita tra coloro i quali stanno girando l'Europa per assistere al torneo ha fatto scattare l'allarme rosso e la...Pubblicato un comunicato stampa ufficiale sulla questione: "Disposti rigorosi controlli per verificare il puntale rispetto del provvedimento emesso" ...Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato anche di nuovi possibili investimenti: 'La pandemia ha bloccato tutto di colpo'.