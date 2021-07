L’UE approva 92 milioni di euro di investimenti in Polonia (Di giovedì 1 luglio 2021) La Commissione europea ha approvato oggi, giovedì 1 luglio 2021, 92 milioni di euro di investimenti in Polonia materiale rotabile. Il piano di investimenti sarà legato allo sviluppo delle infrastrutture del vettore ferroviario polacco PKP Intercity, da finanziare con i fondi strutturali delL’UE. investimenti in Polonia: quali sono i progetti? Secondo il commissario europeo per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) La Commissionepea hato oggi, giovedì 1 luglio 2021, 92didiinmateriale rotabile. Il piano disarà legato allo sviluppo delle infrastrutture del vettore ferroviario polacco PKP Intercity, da finanziare con i fondi strutturali delin: quali sono i progetti? Secondo il commissariopeo per

