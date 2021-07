Luce e gas, oggi scattano gli aumenti: buona estate cari italiani! Quanto spenderemo in più (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo avevamo già detto nei mesi precedenti che questo momento sarebbe arrivato. E infatti eccolo: primo luglio, giorno in cui scattano gli aumenti per Luce e gas e gli italiani riceveranno l’ennesima stangata. Altro che ripartenza, altro che vacanze estive. C’è da pagare le bollette, dopo mesi di stenti e, in molti casi, senza un lavoro. Come se non bastasse la stangata da 7 miliardi sulla benzina che renderà decisamente meno piacevoli gli spostamenti degli italiani durante le vacanze, scattano da oggi gli aumenti in bolletta di gas (+15,3%) e Luce (+9,9%).



