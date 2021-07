Lucca, falsifica test di paternità per “incastrare” facoltoso imprenditore. Ma viene scoperta (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 lug – Quando si dice femminismo militante! Una donna geniale a Firenze ha falsificato il referto di un test del Dna per convincere un (casualmente) facoltoso imprenditore della provincia di Lucca che il figlio fino ad allora cresciuto insieme fosse suo. scoperta, è stata trascinata in Tribunale. E ha perso. Lucca, l’imprenditore e il test di paternità Una vera tragedia se non fosse che la vittima è un uomo quindi, al massimo, passerà alla storia come pollo. Dopo la sentenza di primo grado del 2019 a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 lug – Quando si dice femminismo militante! Una donna geniale a Firenze hato il referto di undel Dna per convincere un (casualmente)della provincia diche il figlio fino ad allora cresciuto insieme fosse suo., è stata trascinata in Tribunale. E ha perso., l’e ildiUna vera tragedia se non fosse che la vittima è un uomo quindi, al massimo, passerà alla storia come pollo. Dopo la sentenza di primo grado del 2019 a ...

