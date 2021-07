Love Island, ecco quali sono le tre coppie finaliste! (Di giovedì 1 luglio 2021) Love Island è in dirittura d’arrivo e ormai le coppie in gioco sono sempre meno. Nelle scorse puntate, avevamo appreso che le coppie finaliste fossero Rebeca e Wolf così come Denis e Monica, mentre Yulia – Manuel e Antonino – Cristina fossero andati direttamente al televoto. Nelle ultime ore, dunque, è arrivato il verdetto finale. A lasciare la villa è stata la coppia di Yulia e Manuel, decretando quindi Antonino e Cristina come terza coppia finalista. I Lovers rimasti in villa dunque hanno potuto assistere ai videomessaggi inviati dai loro amici e parenti. Fiumi di lacrime per Cristina e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021)è in dirittura d’arrivo e ormai lein giocosempre meno. Nelle scorse puntate, avevamo appreso che lefinaliste fossero Rebeca e Wolf così come Denis e Monica, mentre Yulia – Manuel e Antonino – Cristina fossero andati direttamente al televoto. Nelle ultime ore, dunque, è arrivato il verdetto finale. A lasciare la villa è stata la coppia di Yulia e Manuel, decretando quindi Antonino e Cristina come terza coppia finalista. Irs rimasti in villa dunque hanno potuto assistere ai videomessaggi inviati dai loro amici e parenti. Fiumi di lacrime per Cristina e ...

