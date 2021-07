Love Is In The Air, Puntate Turche: Selin e Ferit si Sposano! (Di giovedì 1 luglio 2021) Love Is In The Air, Puntate Turche: Selin e Ferit annunciano di essere in procinto di sposarsi, ma la ragazza ama ancora Serkan e glielo fa capire. Anche Bolat è molto dubbioso… Love Is In The Air sta coinvolgendo molto i telespettatori e come sempre al centro dell’attenzione ci sono Eda e Serkan. Nelle Puntate Turche, però, un colpo di scena sarà proprio ad opera di Selin, che per salvare la relazione con Ferit deciderà di sposarsi con lui. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 1 luglio 2021)Is In The Air,annunciano di essere in procinto di sposarsi, ma la ragazza ama ancora Serkan e glielo fa capire. Anche Bolat è molto dubbioso…Is In The Air sta coinvolgendo molto i telespettatori e come sempre al centro dell’attenzione ci sono Eda e Serkan. Nelle, però, un colpo di scena sarà proprio ad opera di, che per salvare la relazione condeciderà di sposarsi con lui. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo ...

Advertising

Frances58460657 : RT @PriscillaSa_off: Che gioia le porcate in macchina???? Voi le fate? I love sex in the car, you??? - radiokemonia : Stai ascoltando: Thompson Twins-In the Name of Love La musica anni 80 solo su - dreamdamnation : @evelynhughoes ANAJAHAHSHAHAHHAAHHASHSJSJS I LOVE THE SECOND PERSON - bevllisario : Io in lutto perché oggi e domani perdo love is in the air - Diamonds97__ : @FiloColace Be’ su questo punto devo risponderle ??. Ho commentato il suo tweet perché lei stessa ha commentato qual… -