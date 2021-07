Love is in the air, le anticipazioni del 2 luglio: il piano per salvare Eda (Di giovedì 1 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 2 luglio. La verità sul furto dei lampadari viene fuori: c’è un piano per salvare Eda. Love is in the air: la reazione di EdaEda non ha tradito lo studio consegnando il progetto dei lampadari a Kaan Karadag e fa di tutto per dimostrarlo. Insieme alla fidata amica Fifi, riesce a ottenere i filmati di sorveglianza del notaio: l’aspirante architetto del paesaggio non ha consegnato i fogli a nessuno. Ma ancora non basta! Per scagionare Eda bisogna trovare il vero colpevole di questa vicenda e scoprire come si è impossessato del brevetto che ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 2. La verità sul furto dei lampadari viene fuori: c’è unperEda.is in the air: la reazione di EdaEda non ha tradito lo studio consegnando il progetto dei lampadari a Kaan Karadag e fa di tutto per dimostrarlo. Insieme alla fidata amica Fifi, riesce a ottenere i filmati di sorveglianza del notaio: l’aspirante architetto del paesaggio non ha consegnato i fogli a nessuno. Ma ancora non basta! Per scagionare Eda bisogna trovare il vero colpevole di questa vicenda e scoprire come si è impossessato del brevetto che ...

