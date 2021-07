Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN scopre la verità sui genitori di EDA! (Di giovedì 1 luglio 2021) Povero SERKAN Bolat (Kerem Bursin), un’altra batosta è in arrivo per lui! Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’affascinante architetto scoprirà infatti che i genitori della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel) sono morti per via di un incidente in cui è coinvolto anche il padre Alptekin (Ahmet Somers). Una consapevolezza che lo farà entrare profondamente in crisi, dato che non saprà come comportarsi… Leggi anche: Love IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdi 2 luglio 2021 Love Is In The Air, news: l’incidente in cui sono morti i signori Yildiriz In pratica, ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 luglio 2021) PoveroBolat (Kerem Bursin), un’altra batosta è in arrivo per lui! Nelle prossime puntate italiane diIs In The Air, l’affascinante architetto scoprirà infatti che idella sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel) sono morti per via di un incidente in cui è coinvolto anche il padre Alptekin (Ahmet Somers). Una consapevolezza che lo farà entrare profondamente in crisi, dato che non saprà come comportarsi… Leggi anche:IS IN THE AIR,puntata di venerdi 2 luglio 2021Is In The Air, news: l’incidente in cui sono morti i signori Yildiriz In pratica, ...

Advertising

ItsLucyEm : Love is in the air, spoiler Turchia: Serkan vorrebbe partire per l'Italia insieme a Eda - redazionetvsoap : Una scoperta che potrebbe cambiare tutto, ahia! #LoveIsInTheAir #Anticipazioni - the_love_8 : RT @_pastelpinks: 210701 ???? #The8 Hao fixing his hair and then dancing Side by Side HDJDFHSKFHSJFHSKFHSHD r we ok @pledis_17 #??? https… - BHDiniz : @whoisgoes @centralboyslove Ah sim... É 'Ocean's love in the sky'? - lineadifuga : @Lago_Vittorio Ne ho scelti solo 5, mancano all'appello chi hai giustamente citato oltre a For Those I Love, Spirit… -