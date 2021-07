LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdi 2 luglio 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) anticipazioni puntata della soap turca LOVE is in the Air di venerdì 2 luglio 2021: Leggi anche: LOVE Is In The Air anticipazioni: arriva EFE AKMAN, un nuovo nemico per SERKAN! Eda e Ferit spiano una conversazione tra Serkan e Selin e i due si confortano a vicenda: Ferit infatti confessa a Eda di essere stato lui a inviare le foto del contratto di fidanzamento a Kaan, che poi le ha inoltrate alla giornalista. Eda è sconvolta dalla notizia ma, per quieto vivere, accetta la condizione di Ferit di non dire nulla a Serkan. Il giorno seguente Eda confida tutto alle sue ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 luglio 2021)della soap turcais in the Air di venerdì 2: Leggi anche:Is In The Air: arriva EFE AKMAN, un nuovo nemico per SERKAN! Eda e Ferit spiano una conversazione tra Serkan e Selin e i due si confortano a vicenda: Ferit infatti confessa a Eda di essere stato lui a inviare le foto del contratto di fidanzamento a Kaan, che poi le ha inoltrate alla giornalista. Eda è sconvolta dalla notizia ma, per quieto vivere, accetta la condizione di Ferit di non dire nulla a Serkan. Il giorno seguente Eda confida tutto alle sue ...

Advertising

saucenaopls : @ackman90 @ysati3 ????????????????: H-Anime ??????????: Shigokare: Ecchi na Joshi Daisei to Doki x2 Love Lesson!! The Animation… - the_lone_beagle : @RadioQuar Call me by your name, Pulp fiction, Nelle terre estreme, Operazione U.N.C.L.E (consigliatissima) sono le… - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni 1 luglio: Eda e Fifi indagano sul vero colpevole - imziagra : Vivo la mattinata tra un 'I'm in love with the shape of you' e venti 'Pinze pneumatiche parallele a tenuta stagna' - radiokemonia : Stai ascoltando: The Love Unlimited Orchestra-Satin Soul (Album Version) La musica anni 80 solo su… -