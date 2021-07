Love is in the air anticipazioni 2 luglio 2021, la confessione di Ferit (Di giovedì 1 luglio 2021) Eda e Ferit nel corso della puntata di Love is in the air del 2 luglio 2021 si troveranno in confidenza dopo aver ascoltato per caso e non visti una conversazione tra Selin e Serkan. La Yildiz viene a sapere che è stato proprio Ferit a trafugare i disegni e a consegnarli nelle mani di Kaan. Sconvolta per la rivelazione, ma finisce per acconsentire alla richiesta dell’uomo di non raccontare nulla a nessuno. Per quale motivo sceglie di proteggerlo? I video delle prossime anticipazioni sono disponibili su Mediaset Play così come le puntate già andate in onda. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 luglio 2021) Eda enel corso della puntata diis in the air del 2si troveranno in confidenza dopo aver ascoltato per caso e non visti una conversazione tra Selin e Serkan. La Yildiz viene a sapere che è stato proprioa trafugare i disegni e a consegnarli nelle mani di Kaan. Sconvolta per la rivelazione, ma finisce per acconsentire alla richiesta dell’uomo di non raccontare nulla a nessuno. Per quale motivo sceglie di proteggerlo? I video delle prossimesono disponibili su Mediaset Play così come le puntate già andate in onda. Dello stesso argomento potrebbe ...

Love the Way You Lie, sigla Temptation Island 2021/ Nuove accuse di misoginia a Eminem... Il Sussidiario.net Love is in the air, anticipazioni al 9 luglio: Selin vorrebbe sposare Ferit Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che narra la tormentata storia d'amore fra l'imprenditore Serkan Bolat (Kerem Bursin) e l'architetto paesaggista Eda Yi ...

Love is in the air, anticipazioni 1…" I due condividono il set della serie turca e, dopo essere stati amici per diverso tempo, si sarebbero innamorati perdutamente Kerem e la sua famiglia hanno trascorso un lunghissimo periodo in Texas… L ...

