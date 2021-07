Love is in the air anticipazioni 1 luglio 2021, Eda è innocente? Serkan vuole le prove (Di giovedì 1 luglio 2021) Seguendo i video riguardanti la puntata di Love is in the air del 1 luglio 2021 ritroviamo Serkan dopo la discussione avuta con Eda. Il giovane vuole credere alla giovane, ma non riesce a farlo senza avere delle prove certe della sua innocenza. A trovare il modo di scagionare dalle accuse la Yildiz sarà Fifi che riesce ad avere accesso alle riprese della videocamera di sorveglianza che dimostrano la buona fede della giovane e soprattutto che non ha passato a nessuno i disegni del nuovo lampadario. Se vi siete persi qualche puntata della soap turca, potete trovare tutti gli episodi già ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 luglio 2021) Seguendo i video riguardanti la puntata diis in the air del 1ritroviamodopo la discussione avuta con Eda. Il giovanecredere alla giovane, ma non riesce a farlo senza avere dellecerte della sua innocenza. A trovare il modo di scagionare dalle accuse la Yildiz sarà Fifi che riesce ad avere accesso alle riprese della videocamera di sorveglianza che dimostrano la buona fede della giovane e soprattutto che non ha passato a nessuno i disegni del nuovo lampadario. Se vi siete persi qualche puntata della soap turca, potete trovare tutti gli episodi già ...

