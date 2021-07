L' orrida dichiarazione della consigliera milanese forzista sul Pride | ' Una squallida manifestazione di disadattati'

Advertising

gemini9500 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : orrida dichiarazione

Globalist.it

Il Pride non piace alla consigliera milanese Antonia Parisotto che l'ha definito "Una squallida manifestazione che nulla ha di culturale". "Chiunque abbia un po' di sale in zucca, sa benissimo che ...... da data è l'anniversario della storicadi Robert Schuman, ministro degli esteri ... Spero che sia davvero così, che il buonsenso prevalga sulla fretta e sullaspinta propagandista ...Antonia Parisotto, consigliera comunale di Forza Italia a Cesano Boscone: "Chiunque abbia un po' di sale in zucca, sa benissimo che questi sono ritrovi di disadattati, soggetti schizoidi, in piena cri ...Queste le dichiarazioni. Renato Panno. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha spiegato la decisione di abolire la regola dei gol in trasferta. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha spie ...