L'Ordine dei giornalisti della Campania approva bilancio. Attivo di 46 mila euro, cancellati 1.600 morosi (Di giovedì 1 luglio 2021) L'assemblea dell'Ordine dei giornalisti della Campania, riunita nell'hotel Alabardieri di Napoli, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2020 e il preventivo 2021. Nel 2020 L'Ordine della Campania ha registrato un Attivo di 46 mila euro grazie ad un'azione costante di recupero delle quote. Il puntuale pagamento delle quote dovute all'Ordine nazionale ha consentito, inoltre, un risparmio di 91 mila euro. Anche nel 2020 ...

