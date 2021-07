Londra, via libera a terza dose vaccino. E in Italia? (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Via libera del Governo britannico e del servizio sanitario nazionale (Nhs) alla terza dose del vaccino anti Covid a partire da settembre. Il richiamo ulteriore, raccomandato dagli esperti del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, mira a rafforzare e preservare l’immunità anche di fronte a possibili varianti. Ne avranno diritto tutti gli ultracinquantenni residenti nel Regno Unito e le persone più giovani cui sia già stata prescritta in passato la vaccinazione anti-influenzale. La campagna, da completare entro inizio inverno, inizierà a partire dai pazienti vulnerabili e in totale coinvolgerà in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Viadel Governo britannico e del servizio sanitario nazionale (Nhs) alladelanti Covid a partire da settembre. Il richiamo ulteriore, raccomandato dagli esperti del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, mira a rafforzare e preservare l’immunità anche di fronte a possibili varianti. Ne avranno diritto tutti gli ultracinquantenni residenti nel Regno Unito e le persone più giovani cui sia già stata prescritta in passato la vaccinazione anti-influenzale. La campagna, da completare entro inizio inverno, inizierà a partire dai pazienti vulnerabili e in totale coinvolgerà in ...

Advertising

mmastropietri : Oltre 20mila contagi nelle ultime ore in #Inghilterra per via della #variantedelta e l'#uefa conferma che le semifi… - aleshka_putin : Il trasferimento degli Azzurri a Londra per Italia-Austria | EURO 2020 - romaforever_it : Mou domani a Roma. Ma arriva da Londra: subito al lavoro o in quarantena? - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulne… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più… -