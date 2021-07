L’OCSE annuncia accordo su tassa minima globale | 130 Paesi firmatari

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –porta a casa una riforma fiscale planetaria, che segue l’raggiunto a inizio giugno in sede G7, edche ben 130, che rappresentano il 90% del PIL mondiale, hanno aderito allo schema della global minimun tax, che garantirà unazione equa delle multinazionali quali Google, Amazon, Facebook e Apple ovunque esse operino. Solo un piccolissimo gruppo di 9dell’Inclusive Framework non ha ancora aderito alla Dichiarazione. Il documento innova le regole secolari del sistema fiscale internazionale, che non sono più ...