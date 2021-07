Lo stemma nazista sulla maglia della Croazia | scoppia l' inferno a Euro 2020 | ciò che fino a oggi era sfuggito a tutti

(Di giovedì 1 luglio 2021) Una differenza minima, praticamente impercettibile ai più, sulloha dato vita ad un polverone. La Nazionale del pallone d'Oro Luka Modric è stata eliminata agli ottavi di finale dicontro la Spagna, al termine di una partita bellissima e avvincente protrattasi ai supplementari. Proprio in tale occasione qualcuno si è reso conto di un errore grave, soprattutto dal punto di vista simbolico. Contro la Spagna e nelle precedenti tre partite del girone, laè infatti scesa in campo con una fantasia degli scacchi presenti nello ...

La Croazia gioca l'ottavo di finale contro la Spagna con un simbolo particolare: lonazionale è quello dello Stato Indipendente del 1941, istituito in epocaAll'epoca dei social anche i più piccoli dettagli non passano inosservati agli occhi attenti degli utenti di ...... istituito a giugno 1941 come stato - fantoccio manovrato dalla Germaniae dall'Italia ... Losulla parte sinistra, che è anche quello della federcalcio croata (HNS), riproduceva la ...Un dettaglio piccolo, ma dal grande valore simbolico. La Croazia ha giocato tutte le sue quattro partite di Euro 2020 con la bandiera sbagliata sul petto, sotto la sede e la data dell’incontro. L’erro ...La Croazia gioca l’ottavo di finale contro la Spagna con un simbolo particolare: lo stemma nazionale è quello dello Stato Indipendente del 1941, istituito in epoca nazista All’epoca dei social anche i ...