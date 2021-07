LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA | si avvicina la volata | l’Italia punta su Colbrelli

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.15 Mattia Cattaneo (Deceuninck) si porta in testa al gruppo e dà una bella accelerata. Scende a 22? il gap della coppia di testa. 17.15 Vincenzo Nibali sta lavorando nelle prime posizioni per Mads Pedersen, che disputerà la. 17.14 Sempre la Deceuninck-Quick Step davanti, adesso si fa vedere anche la Cofidis. 17.13 Ora il gruppo deve accelerare…33? per Kluge e Van Avermaet a 8 km dall’arrivo. 17.11 DIECI KM AL TRAGUARDO! 17.10 Come di consueto arriva davanti la Ineos per evitare che i capitani Carapaz e Thomas ...