LIVE – Tour de France 2021, 6^ tappa Tours-Chateauroux: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Tour de France 2021 prosegue con la sesta tappa, che porta la Grande Boucle numero 108 da Tours a Chateauroux dopo 160 chilometri. Si avvicinano le Alpi, ma la frazione odierna potrebbe essere favorevole ai velocisti del gruppo. Attesa quindi per il redivivo Mark Cavendish, che proverà forse a concedere il bis. Attenzione però anche al possibile fattore vento, che potrebbe mettere in difficoltà anche i big della generale. Sportface vi racconterà in tempo reale la corsa fin dalla partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE dalle 14:05 COME SEGUIRE ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildeprosegue con la sesta, che porta la Grande Boucle numero 108 das adopo 160 chilometri. Si avvicinano le Alpi, ma la frazione odierna potrebbe essere favorevole ai velocisti del gruppo. Attesa quindi per il redivivo Mark Cavendish, che proverà forse a concedere il bis. Attenzione però anche al possibile fattore vento, che potrebbe mettere in difficoltà anche i big della generale. Sportface vi racconterà in tempo reale la corsa fin dalla partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui ildalle 14:05 COME SEGUIRE ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - _BluKiki_ : RT @FQMagazineit: Nek, “Un’estate normale” tra tour estivo e televisione: oggi ospite live di Claudia Rossi e Andrea Conti - MyriLoveMiry : In memoria dei vecchi tempi e del Live On Tour, vi metto qui Harry che canta 'Anna' a Barcellona. - giuliamollero : RT @HLdailymediaIT: ??| ????: per chi se lo stesse chiedendo: - il love on tour si doveva tenere l'anno scorso, ma a causa del covid non è st… - Laufan845 : RT @Meta__Moro: Domani comincia il tour di Fabrizio. Non faceva un LIVE dal Dicembre 2019. Non so come reagire. -