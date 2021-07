LIVE Sport, risultati 1° luglio in DIRETTA: spiccano Wimbledon e Preolimpico basket (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (1° luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di Sport, oggi 1° luglio. Un giorno in cui ci saranno tanti eventi da seguire e su cui essere informati. Si comincia a ora di pranzo con i primi match del torneo di Wimbledon. Va in scena il 2° turno dei Championships e gli italiani in campo saranno ben quattro: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager e Camila Giorgi. Le speranze azzurre sono riposte soprattutto in Berrettini e Sonego che hanno obiettivi ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (1°) Buongiorno e bentrovati alladi questa giornata di, oggi 1°. Un giorno in cui ci saranno tanti eventi da seguire e su cui essere informati. Si comincia a ora di pranzo con i primi match del torneo di. Va in scena il 2° turno dei Championships e gli italiani in campo saranno ben quattro: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager e Camila Giorgi. Le speranze azzurre sono riposte soprattutto in Berrettini e Sonego che hanno obiettivi ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport Napoli, spunta un nome per il sostituto di Ospina Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato del probabile sostituto di David Ospina al Napoli. Luca Marchetti è intervenuto nella trasmissione 'Marte Sport Live' , in onda su Radio Marte. L'esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport ha parlato del prossimo portiere del Napoli, colui che andrà a sostituire il colombiano David Ospina e ad ...

Su DAZN e YouTube gratis la UEFA Women's Champions League fino al 2025 Nello specifico, i tifosi potranno seguire live e on demand su DAZN e gratuitamente sul nuovo ... La piattaforma streaming dedicata allo sport ha come obiettivo quello di far crescere la UEFA Women's ...

Sky, Marchetti: "E' Osimhen l'acquisto a cui faceva riferimento ADL e di cui si è pentito" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport ...

