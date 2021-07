(Di giovedì 1 luglio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 776 nuovi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi giovedì 1 luglio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) - #Bollettino #giovedì… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Bolzano #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Sono i dati delodierno del ministero della Salute che ha registrato anche 24 decessi ( - 18) e un tasso di positivita' allo 0,4% (+0,1%). Gli attualmente contagiati ieri erano scesi a 50.Gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le loro regole per consentire gli spostamenti dei cittadini. Da oggi i liguri e i piemontesi che sono in vacanza per almeno due settimane nei ...LIVE – BOLLETTINO oggi, giovedì 1 luglio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...I dati forniti dal ministero della Salute. Il 55% degli italiani ha ricevuto almeno una dose Roma, 30 giugno 2021 - Se da un lato il diffondersi della variante Delta del Covid 19 desta qualche preoccu ...