LIVE – Belgio-Italia, Mancini in conferenza stampa (DIRETTA) (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italia, dopo aver battuto l’Austria agli ottavi, si prepara ad affrontare il Belgio di Romelu Lukaku nel match valevole per i quarti di finale di Euro 2020. Nella giornata odierna di giovedì 1 luglio il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) L’, dopo aver battuto l’Austria agli ottavi, si prepara ad affrontare ildi Romelu Lukaku nel match valevole per i quarti di finale di Euro 2020. Nella giornata odierna di giovedì 1 luglio il commissario tecnico azzurro Robertoparlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA...

Advertising

Fred39053770 : RT @Guido44895392: Avete notato come stanno cercando di giustificare con una scusa al giorno l’atto di sottomissione che faranno gli azzurr… - SamGibili1 : RT @Guido44895392: Avete notato come stanno cercando di giustificare con una scusa al giorno l’atto di sottomissione che faranno gli azzurr… - Simone_Gpg : RT @Guido44895392: Avete notato come stanno cercando di giustificare con una scusa al giorno l’atto di sottomissione che faranno gli azzurr… - FabioFZ3 : RT @Guido44895392: Avete notato come stanno cercando di giustificare con una scusa al giorno l’atto di sottomissione che faranno gli azzurr… - CastigamattU : RT @Guido44895392: Avete notato come stanno cercando di giustificare con una scusa al giorno l’atto di sottomissione che faranno gli azzurr… -