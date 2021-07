LIVE Atletica | Diamond League Oslo 2021 in DIRETTA | Ta Lou domina i 100 con 10?90! Obiri si impone nei 5000 Tra poco Desalu

(Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00: Inizia il lungo donne con tante grandi protagoniste: Johansson (Swe), Nguyen (Hun), Sawyers (Gbr), Irozuru (Gbr), Mironchyk-Ivanova (Blr), Spanovic (Srb), Bekh-Romanchuk (Ukr), Mihambo (Ger) 20.59: nel disco Ceh si migliora ma resta al secondo posto con 66.01. Non si migliora Stahl: 66.95. Finita la terza rotazione di lanci 20.58: DUPLANTIS!!! 6.01 superato al primo tentativo. Errore per Kendricks 20.55: Volata lunghissima della kenianache vince in 14’26?38, secondo posto per l’etiope Worku in 14’26?80, terza piazza per la keniana Kipkemboi con 14’28?24, quarta la britannica McColgan ...

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della quarta tappa della Diamond League 2021 in programma a Oslo in Norvegia. Tante le stelle ...delle grandi star internazionali dell'. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21: Anche Kendricks supera 5.71 al terzo tentativo. Quattro gli atleti ancora in corsa nell'asta 20.20: In fuga l'etiope Kejelcha e Krop nei 3000, sono vel ...Tre ori olimpici, le sette medaglie ai Giochi e i cinque titoli europei sono il favoloso curriculum di Irene Szewinska, per distacco la più grande atleta della storia dello sport polacco, cui da tre a ...