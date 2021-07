L'Italia del basket si inginocchia: al Preolimpico tutti giù insieme a Portorico (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco l'Italia che si inginocchia. E' quella del basket, che prima della sfida con Portorico che inaugura il cammino al torneo che in Serbia assegna un posto alle Olimpiadi ha deciso di mostrare il suo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco l'che si. E' quella del, che prima della sfida conche inaugura il cammino al torneo che in Serbia assegna un posto alle Olimpiadi ha deciso di mostrare il suo ...

Advertising

AlbertoBagnai : Fratelli d’Italia in Commissione Finanze Senato dichiara voto contrario a un documento che abolisce l’IRAP, apre al… - elenabonetti : Con l'assegno per i figli, da oggi il primo pezzo del #FamilyAct diventa realtà. Sono 3 miliardi in più che investi… - ettore_licheri : Porgo tutta la mia vicinanza a @vitocrimi in queste ore così difficili per lui e per noi del @Mov5Stelle. Ha fatto… - lellagolfo : RT @FondBellisario: Eguaglianza e parità di genere sono indispensabili per la crescita dell'Italia. Grazie al Presidente Mattarella per ave… - gilnar76 : VIDEO | Giuseppe BIFULCO racconta i problemi del calcio giovanile in ITALIA #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -