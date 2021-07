L’Italia del basket dalla parte di Black Lives Matter: tutti in ginocchio contro il razzismo (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli atleti dell’Italbasket hanno deciso di inginocchiarsi. Un gesto simbolico di cui tantissimo si è discusso negli ultimi giorni, con la Nazionale di calcio a Euro 2020 che ha deciso di non inginocchiarsi contro il razzismo nei primi due match del girone (nella terza partita l’hanno fatto solo cinque giocatori su 11) e nell’ottavo di finale contro l’Austria: giovedì 1° luglio gli Azzurri dell’Italbasket hanno scelto invece di farlo prima dell’inizio di ogni gara al torneo preolimpico di Belgrado 2021, in sostegno al movimento Black Lives Matter. I ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli atleti dell’Italhanno deciso di inginocchiarsi. Un gesto simbolico di cui tantissimo si è discusso negli ultimi giorni, con la Nazionale di calcio a Euro 2020 che ha deciso di non inginocchiarsiilnei primi due match del girone (nella terza partita l’hanno fatto solo cinque giocatori su 11) e nell’ottavo di finalel’Austria: giovedì 1° luglio gli Azzurri dell’Italhanno scelto invece di farlo prima dell’inizio di ogni gara al torneo preolimpico di Belgrado 2021, in sostegno al movimento. I ...

AlbertoBagnai : Fratelli d’Italia in Commissione Finanze Senato dichiara voto contrario a un documento che abolisce l’IRAP, apre al… - ettore_licheri : Porgo tutta la mia vicinanza a @vitocrimi in queste ore così difficili per lui e per noi del @Mov5Stelle. Ha fatto… - lucianonobili : “Quando soli contro tutti abbiamo chiuso l’esperienza del governo Conte, che non era in grado di risolvere i proble… - AlvinLaureille : Quando Gropius cercò Marinetti per portare il Bauhaus in Italia - Pangea L’Astrazione costituisce l’autentica novit… - peppe76199232 : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #1luglio 1973 nella finale di Coppa Italia vinta ai rigori sulla Juve, scende in campo per l'ultima vo… -