Letta e il Pd allo sbando La guerra del M5S fa paura | “Così perdiamo tutto”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Non poteva andare peggio a Enrico. Da quando ha preso in mano il Pdè andato storto. Fratelli d’Italia lo ha sorpassato, i sondaggi non ridono, nel governo non toccano palla e Draghi sembra dare più retta a Salvini che ai dem; inoltre le battaglie forti su cui si è schiacciatosono state tutte dei boomerang, dIus Soli al Ddl Zan passando infine dalla gaffe sulla Nazionale che doveva inginocchiarsi contro l’Austria (e in tutta risposta gli Azzurri sono rimasti in piedi). Insomma, doveva risollevare le sorti del partito ma sta raccogliendo solo sconfitte, e ora ci si è messa pure la grana della ...

Advertising

Thelma02559007 : RT @NinaRicci_us: La Parietti che dice di sentirsi 'fluida' spiega perfettamente l'inconsistenza del pensiero della stragrande maggioranza… - seb5113910 : RT @NinaRicci_us: La Parietti che dice di sentirsi 'fluida' spiega perfettamente l'inconsistenza del pensiero della stragrande maggioranza… - Marko_Morandi : RT @NinaRicci_us: La Parietti che dice di sentirsi 'fluida' spiega perfettamente l'inconsistenza del pensiero della stragrande maggioranza… - alessandra6517 : RT @NinaRicci_us: La Parietti che dice di sentirsi 'fluida' spiega perfettamente l'inconsistenza del pensiero della stragrande maggioranza… - _contrariato : RT @NinaRicci_us: La Parietti che dice di sentirsi 'fluida' spiega perfettamente l'inconsistenza del pensiero della stragrande maggioranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta allo

...stato del nostro Paese in pandemia se fosse proseguito quel governo profondamente antieuropeo?... Come sta facendo, dobbiamo impegnarci a rafforzare il nostro partito e la nostra identità. ...Enriconon nasconde l'allarme: "Mi preoccupa il rischio che la crisi M5s influisca sulla ... che peròstato non ha interlocutori: "Non sappiamo letteralmente con chi parlare, sul Quirinale ...Roma, 1 lug. (askanews) - Medici Senza Frontiere (MSF) è presente a Lampedusa per rispondere ai bisogni medico-umanitari di migranti e rifugiati in arrivo sull'isola. Le attività hanno preso avvio in ...Cartelle esattoriali: un nuovo decreto legge approvato a Palazzo Chigi differisce la sospensione di altri due mesi.