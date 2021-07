L’estate di Aviha

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Un racconto che ho narrato per emigrare nel suo seguito”. Gila Almagor, attrice di cinema e di teatro israeliana, pone questa frase all’inizio di un libro, , pubblicato nel 1985 ma solo da pochi mesi tradotto in italiano da Paola M. Rubini per i tipi delle edizioni Acquario. Un libro all’apparenza “leggero”, sia per la gradevole veste editoriale che per il soggetto trattato in non molte pagine. In realtà, quello che è stato scritto da un’autrice che “è arrivata alla scrittura senza immaginare che qualcuno avrebbe poi letto i miei testi” come lei stessa dice in una lunga e toccante intervista alla casa editrice visionabile online accedendo a un link presente nel risvolto di copertina, è ...