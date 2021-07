Leo Messi svincolato dal Barcellona dopo 20 anni: oggi diventa il 10 di tutti (Di giovedì 1 luglio 2021) 7478 giorni dopo la prima firma con il Barcellona, il giocatore più iconico del 21esimo secolo è dalla mezzanotte di oggi formalmente senza squadra. Una condizione, ovviamente poco durevole, che risulta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) 7478 giornila prima firma con il, il giocatore più iconico del 21esimo secolo è dalla mezzanotte diformalmente senza squadra. Una condizione, ovviamente poco durevole, che risulta...

Advertising

ChampionsLeague : ???? Leo Messi = certified baller ? @FCBarcelona | #Messi34 | #UCL - brfootball : @ChampionsLeague @Newells_en @LaLigaEN @FCBarcelona @FCBarcelona_es @CBCOlympics 9. Leo Messi 4, Arsenal 1 in 2010… - ChampionsLeague : Cristiano Ronaldo & Leo Messi at Camp Nou. @FCBarcelona | #UCL - mario_palo93 : Leo #messi svincolato e il PSG ancora non ha fatto nessuna avance? C’è qualcosa che non va …. - vincenzolagana9 : Da oggi Leo #Messi disoccupato come me, ma lui iscritto al Centro per l'Impiego di Barcellona -