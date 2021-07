Legge anti-Lgbtq+ | la Ue pronta ad azioni contro Orbán L’Ungheria attacca | «Bruxelles non può dettare ai genitori ungheresi come educare i figli»

(Di giovedì 1 luglio 2021) La Commissione europea vuole far desistere il premier ungherese Viktordall’andare avcon la sua. «Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese sullache vieta la rappresentazione dell’omosessualità ai minori, preferibilmente l’annuncio che lanon entrerà in vigore, ma se la risposta non sarà soddisfacente non esiteremo ad andare avnel processo», ha detto la vice presidente della Commissione Vera Jourova, aggiungendo che «questo potrebbe portare la Corte europea di giustizia a emanare sanzioni economiche ...

TgLa7 : #Bruxelles pronta a ricorrere a Corte Ue su legge Ungheria. Jourova: 'Governo ritiri norma anti-Lgbti o possibili sanzioni' - ilriformista : A Bruxelles Draghi si schiera con i Paesi anti-Orban per la sua legge contro gli omosessuali, mentre a destra Melon… - pdnetwork : Con l’approvazione della nuova legge anti-LGBT, #Orban si schiera contro i valori fondanti dell’Unione europea. Q… - david547 : RestiamoLiberi! Firma contro il ddl Zan, la legge bavaglio anti-omotransfobia! - Nonnadinano : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Ungheria Il governo ungherese ha comprato pagine pubblicitarie su diversi giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge anti

Pagella Politica

Per, dovrebbe quindi sottoporsi a un isolamento di cinque giorni a Roma come stabilito dalle restrizioni- Covid per chiunque arrivi in Italia dall'Inghilterra. La Roma ha provato a ...... sottolineando che entro il 2023 dovrà essere predisposta unache non consenta più, a partire ... scopri i numeri fortunati Roberto Bennati, direttore generale della LegaVivisezione , ha ...“Nessuno dovrebbe permettere di forzare i genitori ungheresi ad accettare che i loro figli possano ricevere un’educazione sessuale senza il loro esplicito consenso”. La ministra della giustizia ungher ...Da oggi la Slovenia è presidente del Consiglio dell'Unione europea e il programma è rassicurante: concentrarsi sulla ripresa dalla crisi sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 ed essere un medi ...