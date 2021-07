Lega Serie A, no al campionato spezzatino. E la Coppa Italia va a Mediaset (in chiaro) (Di giovedì 1 luglio 2021) Un'assemblea di Lega concitata quella di oggi. E senza Salernitana , ancora. All'ordine del giorno c'erano i diritti televisivi della , presi per 48,2 milioni di euro in media a stagione, e per tre ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Un'assemblea diconcitata quella di oggi. E senza Salernitana , ancora. All'ordine del giorno c'erano i diritti televisivi della , presi per 48,2 milioni di euro in media a stagione, e per tre ...

Advertising

fanpage : La Lega Serie A ha deciso di ritirare definitivamente la proposta sugli orari spezzatino per il prossimo campionato - rudylarossa : RT @antoalicastro: Il giudice Ruiz de Lara ha chiesto a Football Association, Premier League, Figc e Lega di Serie A di annullare gli accor… - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Lega Serie A, è stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato 2021/2022. NON ci saranno 10 slot per… - leggoit : Lega Serie A, no al campionato spezzatino. E la Coppa Italia va a Mediaset (in chiaro) - terninrete : La Lega minaccia di non far partire il campionato di serie A. Le società rinunciano agli orari spezzatino e la Copp… -