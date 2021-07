Lega | Bordoni | necessario piano serio | sgomberi spot inutile

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Basta interventi-contro campi nomadi, la Raggi chiude La Monachina ma in questi anni ha consegnato la Capitale all’illità. Sono cinque anni che la sindaca è alla guida dell’amministrazione capitolina, prima la propaganda, le promesse, gli annunci di imminenti interventi, e con grande ritardo sgombera La Monachina che necessita di una bonifica straordinaria, in breve: all’illità si sostituisce il degrado”. Così il consiglierete capitolino dellaDavidepoi aggiunge: “Campi nomadi senza regole, strutture devastate, case popolari assegnate e poi ...

Il tritovagliatore di Ostia Antica potrebbe essere usato da Ama per smaltire parte dei rifiuti che da settimane stanno invadendo le strade della Capitale. Secondo quanto apprende RomaToday, sul tavolo ...'Buona parte dei rifiuti di Roma arriveranno presso il tritovagliatore di Ostia Antica che non lavora unicamente l'immondizia del X Municipio ma di tutta Roma: decisione grave e inaccettabile sulla qu ...