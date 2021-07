(Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il noleggio auto, specie se ecosostenibile, è una delle soluzioni ideali per quanti sognano un’estate all’insegna della libertà e del rispetto dell’ambiente.sceglie di cavalcare l’onda dellae lancia la “”, la nuova campagna promozionale dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli elettrici e attiva fino al 31 luglio. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, propone undigreen, con soluzioni pensate per qualsiasi meta e durata. Protagonisti della campagna sono ...

Advertising

Italpress : Leasys “Electric Summer”, un mese di offerte per la mobilità elettrica - greencityit : Leasys lancia la “Electric Summer”, un mese di offerte dedicate alla mobilità elettrica: Protagoniste dell'Electric… - CorriereQ : LEASYS LANCIA LA “ELECTRIC SUMMER”, UN MESE DI OFFERTE DEDICATE ALLA MOBILITÀ ELETTRICA -

Ultime Notizie dalla rete : Leasys Electric

Tiscali.it

sceglie di cavalcare l'onda della mobilità elettrica e lancia la "Summer ", la nuova campagna promozionale dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli elettrici e attiva fino ...... che oggi trova la sua realizzazione nell'installazione delle colonnine di ricaricae del ... Ibridi, Plug - in e Full. Si pone come "contenitore di partner" ed è in grado di offrire la ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Protagoniste dell'Electric Summer di Leasys sono due formule pensate per qualsiasi meta e durata: Leasys Unlimited (noleggio con chilometri e ricariche ill ...