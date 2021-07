Le vacanze in Fvg diventano low cost | tra voucher e bonus le opportunità per risparmiare sull' estate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vacanze Fvg

Triesteprima.it

Il turista che si muove dalaspetta gli ultimi giorni per prenotare e di solito è un soggiorno breve. Più di qualcuno usa il Bonus, ma mi pare che l'iniziativa abbia meno 'sprint' dello ...Da oggi (giovedì 1 luglio), anche per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, inizia l'era del green pass, il passaporto verde che permette (di nuovo) di viaggiare liberamente sia in Italia (in caso di ...Confcommercio Sicilia ricorda, per ulteriore chiarezza, “la differenza tra vendite di fine stagione (i cosiddetti saldi), vendite promozionali e vendite di liquidazione Si stima che le famiglie che ac ...Da oggi (giovedì 1 luglio), anche per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, inizia l’era del green pass, il passaporto verde che permette (di nuovo) di viaggiare liberamente sia ...