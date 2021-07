Le ultimissime sulle probabili formazioni di Belgio-Italia

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 luglio 2021) Domani alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, l’e ilsi sfideranno per i quarti di finale di Euro 2020. In palio un posto per la semifinale. In casa, il CT Martinez non ha dato delucidazionicondizioni di De Bruyne e Hazard, che però potrebbero essere entrambi in campo. In particolare De Bruyne potrebbe avere più chance di farcela. Per il resto nessuna particolare novità rispetto alle gare precedenti: Carrasco sarà l’altro fantasista alle spalle di Lukaku e Meunier giocherà a destra. In casa, pochi dubbi per Mancini. Ballottaggio Chiellini-Acerbi in difesa, ...