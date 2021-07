Le ultime partite degli Europei saranno giocate dove era stato deciso. Lo ha stabilito l'Uefa (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - "Tutte le ultime partite rimaste di Uefa EURO 2020 si svolgeranno secondo il programma previsto. Le misure di mitigazione attuate in ciascuna delle sedi ospitanti Uefa EURO 2020 sono pienamente in linea con i regolamenti stabiliti dalle autorità sanitarie locali competenti". Lo afferma la Uefa in una nota chiudendo a ogni ipotesi di spostamento della finale del torneo per ragioni di sicurezza dovute ai contagi per covid. "Le decisioni finali riguardanti sul numero dei tifosi che assistono alle partite e i requisiti di ingresso in ogni Paese ospitante e negli stadi ospitanti - si ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - "Tutte lerimaste diEURO 2020 si svolgeranno secondo il programma previsto. Le misure di mitigazione attuate in ciascuna delle sedi ospitantiEURO 2020 sono pienamente in linea con i regolamenti stabiliti dalle autorità sanitarie locali competenti". Lo afferma lain una nota chiudendo a ogni ipotesi di spostamento della finale del torneo per ragioni di sicurezza dovute ai contagi per covid. "Le decisioni finali riguardanti sul numero dei tifosi che assistono allee i requisiti di ingresso in ogni Paese ospitante e negli stadi ospitanti - si ...

